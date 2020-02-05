Виновника резонансного ДТП на Малышева в Екатеринбурге оставили под арестом до 1 апреля

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня решил вопрос о дальнейшей мере пресечения для Владимира Васильева, обвиняемого в резонансной смертельной аварии на улице Малышева летом прошлого года.

Ранее Васильеву было предъявлено обвинение: кроме угона, ему вменяется совершение ДТП в состоянии опьянения. В настоящее время он находится под арестом.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, срок содержания Владимира Васильева под стражей продлен до 1 апреля.

"В удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий - отказано. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", - пояснили в облсуде.

В конце прошлого года экспертиза показала, что Васильев является абсолютно вменяемым. Тогда сообщалось, что расследование уже идет к своему завершению.