Еще одна "Великая": выходит американский сериал с Эль Фаннинг в роли Екатерины II

В мае 2020 года американский стриминговый сервис Hulu представит сериал на ставшую популярной тему царствования Екатерины II. В Росси прокатывать шоу с Эль Фаннинг в роли императрицы и Николасом Холтом в роли Петра III будет сервис more.tv.

"В отличие от других проектов, исследующих личность Екатерины Великой, сериал Hulu избрал для себя комедийный жанр и "антиисторическое" повествование. Что не удивительно, так как создателем и сценаристом сериала выступил номинант на премию "Оскар" за фильм режиссера Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" Тони МакНамара", - пишут рецензенты из more.tv.

В трейлере сериала собран ряд клише: самодур Петр III, страдающая от этого юная София Фредерика Августа, приехавшая в холодную и мрачную страну стать великой правительницей,

В ролях также заняты Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван.