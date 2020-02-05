17 Августа 2020
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Общество В России За рубежом
Эль Фаннинг и Николас Холт в сериале &quot;Великая&quot;. (2020) | Фото: more.tv

Еще одна "Великая": выходит американский сериал с Эль Фаннинг в роли Екатерины II

В мае 2020 года американский стриминговый сервис Hulu представит сериал на ставшую популярной тему царствования Екатерины II. В Росси прокатывать шоу с Эль Фаннинг в роли императрицы и Николасом Холтом в роли Петра III будет сервис more.tv.

"В отличие от других проектов, исследующих личность Екатерины Великой, сериал Hulu избрал для себя комедийный жанр и "антиисторическое" повествование. Что не удивительно, так как создателем и сценаристом сериала выступил номинант на премию "Оскар" за фильм режиссера Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" Тони МакНамара", - пишут рецензенты из more.tv.

Эль Фаннинг и Николас Холт в сериале

Эль Фаннинг в сериале

В трейлере сериала собран ряд клише: самодур Петр III, страдающая от этого юная София Фредерика Августа, приехавшая в холодную и мрачную страну стать великой правительницей,

В ролях также заняты Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли,  Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван.

Николас Холт в сериале

Эль Фаннинг и Николас Холт в сериале

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Еще одна "Великая": выходит американский сериал с Эль Фаннинг в роли Екатерины II

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Теги: екатерина II, эль фаннинг, николас холт, сериал, великая



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