Производитель сырков "Дружба" и "Янтарь" пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" сообщил, что в случае введения с 1 июня обязательной маркировки молочной продукции в России готов перенести производство творожного сыра в Белоруссию.

Как сообщает РБК, на совещании в Минсельхозе гендиректор завода Евгений Гребнев заявил о трудностях с установкой оборудования для нанесения маркировки.

По данным издания, Гребнев подтвердил возможный перенос производства творожных сыров Violett. Также завод производит плавленые сырки "Янтарь" и "Дружба".

Как сообщалось, с 1 июня текущего года будет введена цифровая маркировка молочных продуктов, что может создать повышенную нагрузку на производителей.

Напомним, с июля 2019 проводится эксперимент по маркировке некоторых молока и сливок (в том числе сухих), кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыров, творога и т.д. Как только в торговую сеть попадет промаркированный товар, ритейлер обязан зарегистрировать его в системе. Эксперимент продолжится до конца февраля 2020 года. С 1 июня следующего года маркировка станет обязательной.

Из данных Аналитического центра при российском правительстве следует, что в России не исключено подорожание в текущем году мясной и молочной продукции на 12%. Рост цен на продукцию животного происхождения будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства.