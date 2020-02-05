Производитель сырков "Дружба" и "Янтарь" пригрозил перенести из России часть производства

17 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите: http://remont.youdo.com/st799483/ тут.
Объявление: http://remont.youdo.com/facing/walls/alignment/other/vanna/ здесь.
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/tile/dismantling/other/demontag-trotuarnoy-plitki/, подробности тут.



Общество В России
сыр, завод, сыроделие, производство, апк, оборудование (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Производитель сырков "Дружба" и "Янтарь" пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" сообщил, что в случае введения с 1 июня обязательной маркировки молочной продукции в России готов перенести производство творожного сыра в Белоруссию.

Как сообщает РБК, на совещании в Минсельхозе гендиректор завода Евгений Гребнев заявил о трудностях с установкой оборудования для нанесения маркировки.

По данным издания, Гребнев подтвердил возможный перенос производства творожных сыров Violett. Также завод производит плавленые сырки "Янтарь" и "Дружба".

Как сообщалось, с 1 июня текущего года будет введена цифровая маркировка молочных продуктов, что может создать повышенную нагрузку на производителей.

Напомним, с июля 2019 проводится эксперимент по маркировке некоторых молока и сливок (в том числе сухих), кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыров, творога и т.д. Как только в торговую сеть попадет промаркированный товар, ритейлер обязан зарегистрировать его в системе. Эксперимент продолжится до конца февраля 2020 года. С 1 июня следующего года маркировка станет обязательной.

Из данных Аналитического центра при российском правительстве следует, что в России не исключено подорожание в текущем году мясной и молочной продукции на 12%. Рост цен на продукцию животного происхождения будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Производитель сырков "Дружба" и "Янтарь" пригрозил перенести из России часть производства

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: завод карат, молочная продукция, маркировка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети