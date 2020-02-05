17 Августа 2020
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Общество В России Москва
Тамара Плетнева (2020) | Фото: Википедия

Депутат Тамара Плетнева призналась, что всегда очень хотела быть русской

Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева призналась, что с детства очень хотела быть русской. Во время обсуждения законопроекта о всероссийской Минуте молчания парламентарий со слезами на глазах рассказала, как спрашивала у родителей, нет ли у них в родне хоть кого-то русского.

"Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей", - рассказала Плетнева.

Плетнева происходит из семьи поволжских немцев, депортированных в Новосибирскую область, где её отец Вильгельм Штрак был рабочим, затем директором МТС, управляющим сельхозтехникой.

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Депутат Тамара Плетнева призналась, что всегда очень хотела быть русской

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Теги: тамара плетнева, госдума, русские, немцы



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