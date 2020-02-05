Помимо врио главы депимущества Ямала, во взяточничестве подозревается руководитель Кадастровой палаты

17 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://remont.youdo.com/plumbers/mixer/repair-mixer/single-lever/, лучшие цены тут.
Здесь http://perevozki.youdo.com/perm/ehvakuator/: описание.
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/ufa/arendaavto/manipulyatory/: лучшие цены.



Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Андрей Кудрявцев (2019) | Фото: Правительство ЯНАО

Помимо врио главы депимущества Ямала, во взяточничестве подозревается руководитель Кадастровой палаты

Следователи подтвердили информацию о том, что задержание и.о. главы окружного департамента имущественных отношений ЯНАО Андрея Кудрявцева связано с его предыдущим местом работы - ранее он работал в Росреестре.

Кроме того, стало известно, что под подозрение во взяточничестве попал директор филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по ЯНАО. Отметим, что это учреждение в настоящий момент возглавляет Максим Сартасов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в пресс-службе СКР, чиновников подозревают в получении взятки в крупном и в особо крупном размере.

"По данным следствия, в разные периоды времени с 2016 г. по 2018 г. подозреваемые, через посредников, действующих в пользу третьих лиц – коммерческих организаций, получили взятки в сумме 5 млн руб., 925 тыс. руб. и 650 тыс. руб. за совершение действий с объектами недвижимости", - сообщили в СКР.

В настоящее время по уголовному делу создана следственная группа, к работе которой для оперативного сопровождения привлечены сотрудники ГУЭБиПК МВД России и УМВД России по ЯНАО. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Отмечается также, что в ходе предварительного следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям иных лиц, возможно причастных к преступной деятельности.

Напомним, о задержании Андрея Кудрявцева стало известно сегодня. Как пояснили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, должность временно исполняющего обязанности департамента Кудрявцев получил из-за того, что его действующий руководитель Олеся Швагер находится в длительном отпуске.

"Он работает в исполнительных органах меньше года. С февраля 2019 года назначен в департамент. До этого много лет работал в Росреестре", - прокомментировали в пресс-службе.

Отметим, что в сферу полномочий Кудрявцева на посту руководителя департамента входит контроль за использованием по целевому назначению и сохранностью имущества Ямала, за исключением государственного жилищного фонда округа. Кроме того, департамент имущественных отношений от имени автономного округа осуществляет права собственника имущества государственных унитарных предприятий и координирует деятельность подведомственных организаций, ведет ведомственный контроль в сфере закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина назвала ситуацию с коррупцией в органах власти региона плачевной.

"Всех бы пересажала. Не успеваю за ними даже следить. У нас депутата гордумы Салехарда Александра Пизняка, занимающего должность главного инженера и заместителя генерального директора АО "Салехардэнерго", задержали за взятку. А что, он один там брал? Он даже мандат депутатский, насколько мне известно, не сдал. Их избрали - всех "самых лучших", нелегитимную власть в городской думе, а через два месяца уже на двух уголовные дела возбудили. А что творится в исполнительной власти, мне даже представить сложно. Уж очень у нас регион закрытый. Но прокуратуре есть где разгуляться в нашем округе", - высказала мнение депутат заксобрания Ямала Елена Кукушкина.

Отметим, что задержание Кудрявцева произошло за несколько дней до официального послания губернатора, которое намечено на 7 февраля, но уже неоднократно переносилось. Глава региона в своем Instagram пообещал отчитаться о том, что сделано в прошлом году, и о планах на 2020, а также обсудить улучшение жилищных условий ямальцев, дороги, медицину и вопросы поддержки семей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Помимо врио главы депимущества Ямала, во взяточничестве подозревается руководитель Кадастровой палаты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Кудрявцев, обыск, задержание, уголовное дело, взятка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.02.2020 09:03 Мск Руководитель ямальского Госстройнадзора арестован на два месяца по делу о взятках
Ранее 26.02.2020 07:40 Мск На Ямале задержан ещё один фигурант "дела Росреестра"
Ранее 20.02.2020 11:58 Мск Главу ямальского департамента уволили в связи с утратой доверия после подозрений в коррупции
Ранее 07.02.2020 10:45 Мск Семеро по лавкам. На Ямале подозреваемых в коррупции, из-за которой "взяли" окружного чиновника, уже семеро
Ранее 06.02.2020 12:28 Мск Третий не лишний. На Ямале по подозрению во взяточничестве задержан врио главы Росреестра

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.02.2020 12:24 Мск На Ямале, предположительно, задержан глава окружного департамента имущественных отношений

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети