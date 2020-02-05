Помимо врио главы депимущества Ямала, во взяточничестве подозревается руководитель Кадастровой палаты

Следователи подтвердили информацию о том, что задержание и.о. главы окружного департамента имущественных отношений ЯНАО Андрея Кудрявцева связано с его предыдущим местом работы - ранее он работал в Росреестре.

Кроме того, стало известно, что под подозрение во взяточничестве попал директор филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по ЯНАО. Отметим, что это учреждение в настоящий момент возглавляет Максим Сартасов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в пресс-службе СКР, чиновников подозревают в получении взятки в крупном и в особо крупном размере.

"По данным следствия, в разные периоды времени с 2016 г. по 2018 г. подозреваемые, через посредников, действующих в пользу третьих лиц – коммерческих организаций, получили взятки в сумме 5 млн руб., 925 тыс. руб. и 650 тыс. руб. за совершение действий с объектами недвижимости", - сообщили в СКР.

В настоящее время по уголовному делу создана следственная группа, к работе которой для оперативного сопровождения привлечены сотрудники ГУЭБиПК МВД России и УМВД России по ЯНАО. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Отмечается также, что в ходе предварительного следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям иных лиц, возможно причастных к преступной деятельности.

Напомним, о задержании Андрея Кудрявцева стало известно сегодня. Как пояснили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, должность временно исполняющего обязанности департамента Кудрявцев получил из-за того, что его действующий руководитель Олеся Швагер находится в длительном отпуске.

"Он работает в исполнительных органах меньше года. С февраля 2019 года назначен в департамент. До этого много лет работал в Росреестре", - прокомментировали в пресс-службе.

Отметим, что в сферу полномочий Кудрявцева на посту руководителя департамента входит контроль за использованием по целевому назначению и сохранностью имущества Ямала, за исключением государственного жилищного фонда округа. Кроме того, департамент имущественных отношений от имени автономного округа осуществляет права собственника имущества государственных унитарных предприятий и координирует деятельность подведомственных организаций, ведет ведомственный контроль в сфере закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина назвала ситуацию с коррупцией в органах власти региона плачевной.

"Всех бы пересажала. Не успеваю за ними даже следить. У нас депутата гордумы Салехарда Александра Пизняка, занимающего должность главного инженера и заместителя генерального директора АО "Салехардэнерго", задержали за взятку. А что, он один там брал? Он даже мандат депутатский, насколько мне известно, не сдал. Их избрали - всех "самых лучших", нелегитимную власть в городской думе, а через два месяца уже на двух уголовные дела возбудили. А что творится в исполнительной власти, мне даже представить сложно. Уж очень у нас регион закрытый. Но прокуратуре есть где разгуляться в нашем округе", - высказала мнение депутат заксобрания Ямала Елена Кукушкина.

Отметим, что задержание Кудрявцева произошло за несколько дней до официального послания губернатора, которое намечено на 7 февраля, но уже неоднократно переносилось. Глава региона в своем Instagram пообещал отчитаться о том, что сделано в прошлом году, и о планах на 2020, а также обсудить улучшение жилищных условий ямальцев, дороги, медицину и вопросы поддержки семей.