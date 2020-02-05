В Свердловской области детдомовцев научат самостоятельной жизни

В Свердловской области стартовал проект по подготовке воспитанников детских домов к самостоятельной жизни. Методика уже внедрена в работу социально-реабилитационных центров Нижнего и Верхнего Тагила, села Южаково, Невьянска, Лесного, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. Проект организации "Город добрых людей" является единственным в своем роде и не имеет аналогов на территории нашей страны. Под присмотром психологов и 300 специально обученных сотрудников систем социальных учреждений более 100 подростков обучили не только бытовым хитростям, но и условиям выживания в каменных джунглях.

Как сообщила пресс-служба правительства Свердловской области, в рамках конкурса субсидий социальных проектов минсоцполитики в 2029 г., проект выиграл на реализацию собственной методики 1 млн руб. Благодаря этому, были организованы тренинги по развитию финансовой грамотности и социальным навыкам, уроки кулинарии, создания мультфильмов и спектаклей и ролевые игры по правовой грамотности. Также в рамках проекта воспитанники детских домов ездили на экскурсии, участвовали в краеведческих экспедициях и конкурсах-играх "Социальное ЕГЭ".

Как отметил руководитель организации "Город добрых людей" Дмитрий Винокуров, приоритетом проекта является не только указать путь к будущей профессии, но и сформировать у ребенка самостоятельное мышление и ответственность, дабы научить творчески разрешать любую проблему и привить подросткам простые навыки жизни.

"Раньше считалось, что в соцучреждении детей нужно накормить, согреть, защитить. Работы по социальным компетенциям не было. А этим необходимо заниматься в качестве повседневной работы", – поясняет Дмитрий Винокуров.

Однако и после выпуска детей не пустят в свободное плавание. Индивидуальными программами 69 организаций социального обслуживания ведутся работы, на основе которых осуществляются услуги социально-бытового, трудового, правового, медицинского, психологического характера. Более того, специалисты организаций поддерживают постоянную связь с образовательными организациями и самими несовершеннолетними, в том числе по телефону и в социальных сетях, потому всегда готовы оказать помощь.