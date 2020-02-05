В Екатеринбурге будут судить полицейских, обвиняемых в изнасиловании в служебном авто

В Екатеринбурге завершено расследование громкого уголовного дела троих экс-сотрудников городской полиции. Их обвиняют в преступлениях сексуального характера.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в ночь на 18 августа прошлого года: силовики, находясь в служебном автомобиле полка ППСП в районе металлических гаражей на улице Чайковского, надругались над женщиной 1997 года рождения. Впоследствии данные полицейские были задержаны управлением собственной безопасности.

В дальнейшем был опрошен целый ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы. Также следователи внимательно изучили служебную документацию, подтверждающую факт нахождения полицейских в тот момент на службе. Как отметили в ведомстве, все трое отрицали свою причастность к преступлениям, однако органам СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу по делу.

Сейчас оно направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Теперь уже бывшим силовикам грозит до 10 лет лишения свободы.

А вот как прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы областного Главка полиции Валерий Горелых.

"По факту нашумевшего ЧП с тремя сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД по Екатеринбургу 17 должностных лиц гарнизона привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. По итогам служебной проверки подписан соответствующий приказ с жесткими мерами реагирования. Так, три непосредственных руководителя подозреваемых в тяжком насильственном преступлении сотрудников ППС уволены со службы в органах внутренних дел, три человека переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, а это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение", - пояснил полковник Горелых.

По его данным, строгому наказанию подверглись сразу три должностных лица из руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области.

"Что касается самих подозреваемых, то они уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, и будут, в случае подтверждения их вины в суде, привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности", - заключил Валерий Горелых.

Отметим, в конце прошлого года сообщалось, что суд восстановил на работе полицейского, уволенного после обвинений в изнасиловании в патрульном авто.