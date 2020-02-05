22 июня в России появится всероссийская Минута молчания

Госдума в первом чтении одобрила введение Всероссийской минуты молчания 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны.

Законопроект предусматривает создание мемориальных музеев, выставок федерального значения, установку мемориальных сооружений в честь памятных дат. В интернете предлагается публиковать списки фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы (такие списки уже публикуются в сети, но официально такие публикации признаются только в СМИ), передает корреспондент Накануне.RU. Соавтор закона Ирина Яровая отметила важность распространения материалов, имеющихся у поисковых отрядов, и в целом важность поискового движения в стране.

"Законопроектом предлагается установить в памятную дату - в День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания. Проведение Минуты молчания возможно, например, в 12-15 по московскому времени - точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Если бы объявили минуту молчания по каждому, кто погиб в нашей стране в годы Великой Отечественной войны, мир замолчал бы более чем на 50 лет", - добавляют авторы законопроекта.

"Отношение к тому, что связано в нашей истории с подвигом, всегда особенно трепетное и ответственное", - сказала Яровая. Она обратила внимание на то, что законопроект внесен представителями всех фракций Госдумы. Она выразила надежду, что ритуал минуты молчания введут и другие государства – как бывшие республики СССР, так и европейские государства.

Владимир Жириновский считает, что Минута молчания по всей стране произведет мощное впечатление, мощнее, чем любые телепередачи. Он также отметил, что многие люди путают дни празднования и дни скорби и даже иногда начинают поздравлять 22 июня, хотя в этот день такое выражение радости неуместно. Тамара Плетнева (КПРФ) заявила: "Чем больше мы будем говорить об этом всём, тем больше Россия будет вставать с колен!". Николай Рыжак ("Справедливая Россия") добавил, "россияне должны защитить прошлое". Он привел в пример теракт 11 сентября, после которого в США создали День патриота, который мобилизовал нацию. Депутат Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") призвал до празднования 75-летия Победы принять законопроект о детях войны на федеральном уровне. Он пристыдил коллег, которые не желают выделить такой статус для поколения, детство которого пришлось на период войны. Олег Смолин (КПРФ) заметил, что "мы выиграли войну, потому что воспитали совершенно особенное поколение". "Давайте воздадим дань памяти этому гениальному поколению", - сказал депутат.