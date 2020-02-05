17 Августа 2020
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Общество Челябинская область Уральский ФО
Пикет сотрудников станции &quot;Скорой помощи&quot;, Сатка (2020) | Фото: Накануне.RU

"Держаться не за что". Сотрудники "Скорой помощи" на Южном Урале вышли на пикет с требованием вернуть доплаты

В Сатке сотрудники станции "Скорой помощи" на пикете потребовали вернуть доплаты за стаж и ночные смены. Как передает корреспондент Накануне.RU, в акции протеста приняли участие порядка 50 человек.

"Мы вынуждены работать до двух ставок, чтобы прокормить свою семью. Ставка у нас от 16 до 18 тыс. руб. У меня кредит, дети, мне надо как-то прожить, соответственно, я беру больше смен. Я работаю день-ночь-ночь, я вынуждена это делать, чтобы заработать какие-то деньги. Убрали доплаты за ночные смены со 100% до 20%, правда с февраля сделали 50% вместо положенных 100%. Убрали [доплаты] за стаж с 80% до 15%", - говорит фельдшер Светлана.

Она работает в "Скорой" уже 18 лет. Когда устраивалась, рассчитывала, что отработает семь лет и будет получать 80% за стаж, но теперь медиков лишили этой доплаты. Приходится работать на 1,5 ставки, чтобы заработать 23 тыс. руб.

Пикет сотрудников станции "Скорой помощи", Сатка(2020)|Фото: Накануне.RU

Пикет сотрудников станции "Скорой помощи", Сатка(2020)|Фото: Накануне.RU

"Я в 2014 году жила лучше, чем я прожила в 2018-2019 гг. Для меня это очень тяжело. Цены растут, жизнь дорожает, а зарплата не увеличивается. Почему? Смысла для молодежи идти на "Скорую" нет. У нас очень много стажистов ушли в аптеки, платные клиники, уехали в другие города. Держаться здесь не за что, да и молодежи нет. Правильно говорят – кадровый дефицит, так он и будет, за что идти на "Скорую помощь"? Держаться-то не за что", – подчеркнула она.

Фельдшер выездной бригады Иван тоже работает на 1,5 ставки. Он уверен, что такая тяжёлая и важная работа должна оплачиваться достойно.

Пикет сотрудников станции "Скорой помощи", Сатка(2020)|Фото: Накануне.RU

Пикет сотрудников станции "Скорой помощи" в Сатке(2020)|Фото: Накануне.RU

"Это важная и тяжёлая работа как физически, так и морально. И я хотел бы, чтобы она ещё достойно оплачивалась. Потому что на нашей станции всего пара человек работают на ставке, которая рассчитана из условий труда и отдыха, чтобы человек работал и получал время на восстановление своего организма. Этого нет. Кому совсем тяжело, работают на ставку 1,25, основная часть работает на 1,5 ставки. Январь многие работали на ставку 1,75. Это почти за двух человек. Люди так работают не от хорошей жизни, а потому что хочется хотя бы нормально покушать, одеть семью. На одну ставку зарплата 18-20 тыс. Это копейки за такой труд. На 1,5 ставки у меня выходило 26 тыс. Это 250 рабочих часов в месяц", – отметил он.

Медиков на пикет пришли поддержать горожане. Они узнали об акции в соцсетях и не остались равнодушными.

"Они очень хорошо у нас работают. К моей маме, ей 82 года, приезжали в течение пяти минут, поэтому я поддерживаю этих людей и их требования. У людей нормальные требования, ничего сверхъестественного – хотят достойную оплату. Поэтому мы их поддерживаем", – подчеркнула горожанка.

Напомним, в декабре медработники записали видеообращение, в котором пожаловались, что после перехода на новую систему оплаты труда они стали получать меньше. Выплаты за ночные смены сократились с 100% до 20%, за стаж – с 80% до 15%, за вредные условия труда – с 24% до 4%. Теперь зарплату сотрудников "скорой" проверяет прокуратура. В минздраве Челябинской области отреагировали на решение медиков выйти на акцию протеста. Как рассказали в пресс-службе министерства, комиссия неоднократно выезжала в Сатку. На прошлой неделе станцию посетил министр здравоохранения области Юрий Семенов. Он осмотрел условия труда и пообщался с сотрудниками. В ведомстве подчеркнули, что ни в одном случае снижение заработных плат не подтверждается.

"Скорая помощь", станция, Сатка(2020)|Фото: Накануне.RU

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"Держаться не за что". Сотрудники "Скорой помощи" на Южном Урале вышли на пикет с требованием вернуть доплаты

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Теги: Скорая помощь, Сатка, фельдшер, доплата за стаж



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