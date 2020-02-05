Руководители предприятий посетовали на высокие налоги и недостаточный внутренний спрос, но ожидают улучшения

Недостаточный спрос на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и неопределенность экономической ситуации являются основными факторами, которые ограничивают рост производства в добывающей и обрабатывающей промышленности. В то же время ожидания скорее оптимистические. Об этом заявили руководители предприятий, работающих в этой сфере, сообщает Росстат в докладе о деловой активности организаций в России.

Наибольшее значение имеет недостаточный внутренний спрос. На него указали 50% опрошенных руководителей. Этот фактор даже стал более влиятельным, так как год назад на него указывали 48%. Высокие налоги упомянули 44% (было 45%). А вот неопределенность экономической ситуации назвали всего 39% (год назад было 46%).

Также руководители упомянули недостаток финансов, спрос и конкуренцию на внешнем рынке, высокий процент по кредитам. Интересно, что такие проблемы, как недостаток квалифицированной рабочей силы и изношенность оборудования, являются наименее значимыми (около 20%), хотя их влияние немного возросло.

Индекс предпринимательской уверенности составил -3%, а с исключением сезонного фактора -1% в добывающих производствах и -2% в обрабатывающих. Он рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок фактически сложившихся уровней спроса, запасов готовой продукции, а также ожидаемого в ближайшие три месяца изменения выпуска продукции. За год индекс предпринимательской уверенности вырос на 2%.

Интересно, что почти во всех европейских странах, которые для сравнения приводит Росстат, предпринимательская уверенность упала, причем в некоторых очень сильно. Так, в Великобритании - с +8% до -22%, в Германии - с +4% до -16,5%, в Швеции - с +17% до -9%. В среднем по 18 приведенным странам ЕС - на 9%.

В России число оптимистов, ожидающих рост производства в течение ближайших 3 месяцев, превысило количество ожидающих снижения выпуска продукции: в добывающих производствах - на 11% (19% против 8%), в обрабатывающих производствах - на 24% (32% против 8%). Оптимизм же в перспективе 6 месяцев еще чуть выше.

Экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 14% и удовлетворительной – 71% руководителей, в обрабатывающих производствах – 11% и 74% соответственно.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в 2019 году промышленное производство выросло на 2,4%, хотя его рост замедляется. Причем основными драйверами роста ВВП стали именно добывающие и обрабатывающие производства.