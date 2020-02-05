Туристы, доставленные из Китая в Тюмень, во время карантина не будут контактировать друг с другом

Туристы, доставленные двумя самолетами воздушно-космических сил России из Китая в Тюмень, во время двухнедельного карантина не будут общаться друг с другом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Людей поместят в отдельные номера, контактировать между собой они не будут. Исключение – семьи, их разместят вместе. На протяжении 14 дней все эвакуированные будут общаться только с врачами. За обеспечением биологической безопасности следят сотрудники научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора "Микроб"", - сообщили в штабе по профилактике распространения болезни.

Напомним, ранее в тюменский аэропорт "Рощино" прибыл второй военный самолет с туристами.