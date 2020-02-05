Прокуратура сообщила, что извинилась перед Голуновым

Прокуратура Западного административного округа (ЗАО) Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

Сам Голунов заявил, ни ему, ни его адвокату никаких документов не приходило, передает "Интерфакс".

Ранее Генеральная прокуратура отказалась извиниться перед журналистом.

"В официальном ответе говорится, что "извинения реабилитированному за причиненный ему вред приносятся прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом"", - сказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Дело Голунова было прекращено связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.

29 января стало известно, что в Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали пятерых бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.

Суд отправил в СИЗО на два месяца экс-полицейских. Их обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.