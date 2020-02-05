Второй самолет ВКС с российскими туристами на борту прибыл из Китая в Тюмень

В тюменском аэропорту "Рощино" приземлился второй самолет воздушно-космических сил России, в котором на Родину вернулись из Китая 64 россиянина и граждане других стран, сообщает РИА Новости.

Всего из Уханя вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Напомним, утром в тюменском аэропорту приземлился первый самолет, в котором было 80 туристов.