Самолет "Аэрофлота" из Москвы прилетел в Новый Уренгой с задержкой на 18 часов

Самолет "Аэрофлота" из Москвы до Нового Уренгоя задержался на 18 часов из-за вынужденной посадки в Югре, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн табло аэропорта Новый Уренгой, из московского аэропорта Шереметьево воздушное судно вылетело 4 февраля, в 12.35 по местному времени (в 10.35 - по мск) и должен был приземлиться в аэропорту Нового Уренгоя в 16.10 (14.10 - по мск). Однако лайнер был вынужден приземлиться в Нижневартовске - в 17.50 (15.50 - по мск).

Как пояснили в аэропорту Нового Уренгоя, приземлиться самолет не смог из-за неблагоприятных погодных условий - вчера на Ямале был сильный ветер порывами до 18 метров в секунду.

Прибыть в пункт назначения самолет смог только 5 февраля, в 11.27.