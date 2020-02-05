17 Августа 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

На Ямале, предположительно, задержан глава окружного департамента имущественных отношений

В Салехарде задержан и.о. главы окружного департамента имущественных отношений Андрей Кудрявцев. Ему якобы вменяют коррупцию, сообщает Telegram-канал "Белый чум".

Предшествовали задержанию обыски в кабинетах департамента. При этом канал "Доктор Комаровский" сообщает, что задержание Кудрявцева якобы связано с его деятельностью на прошлом месте работы, в Росреестре.

В пресс-службе правительства Ямала Накануне.RU не стали комментировать случившееся, предложив обратиться к силовикам.

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На Ямале, предположительно, задержан глава окружного департамента имущественных отношений

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Теги: Андрей Кудрявцев, обыск, задержание



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