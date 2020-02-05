17 Августа 2020
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Спорт В России
ретро-мяч ФК &quot;Урал&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

"Урал" и еще 15 клубов РПЛ выдвинули Прядкина на пост президента лиги

Единственным кандидатом на пост президента Российской Премьер-лиги будет Сергей Прядкин. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Во вторник, 4 февраля, завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента лиги.

"Все 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули Сергея Прядкина", - говорится в сообщении.

общее собрание Российской Премьер-лиги (РФПЛ), Сергей Прядкин(2019)|Фото: premierliga.ru

16 января этого года действующий президент лиги Прядкин единогласным решением был переизбран на новый пятилетний срок. Однако впоследствии Российский футбольный союз (РФС) не утвердил итоги из-за нарушения регламента. Теперь новые выборы президента РПЛ состоятся 17 марта.

Отметим, похожая ситуация была в прошлом году, когда Александр Дюков был единственным кандидатом на должность президента РФС. В дальнейшем он занял этот пост.

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"Урал" и еще 15 клубов РПЛ выдвинули Прядкина на пост президента лиги

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Теги: Прядкин, РПЛ, выборы, президент



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