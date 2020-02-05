17 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
верховная рада украины (2007) | Фото: nbp-info.ru

Рада проголосовала за сокращение числа депутатов

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила сокращение своей численности до 300 депутатов. Решение было поддержано с небольшим перевесом в 236 голосов. При этом голосов "Слуги народа" не хватило (проголосовали 194 из 256), а принятие решения обеспечила "Оппозиционная платформа".

Также отменена мажоритарная система на парламентских выборах. Как заявляют многие политики, на местах побеждают представители местных "баронов", которые и являются реальными хозяевами регионов.

Напомним, сократить Раду предложил президент Владимир Зеленский. Однако далеко не многие депутаты даже в правящей партии поддерживают эту идею и открыто выступают против.

Депутат Александр Дубинский пишет, что отмена мажоритарной системы приведет к " к еще большей внутренней диктатуре во фракциях". Также он считает, что "списочники людей вообще не слышат, потому что не представляют конкретные регионы страны и не общаются с избирателями".

Депутат Максим Бужанский также заявил, что "категорически против" сокращения депутатов, хотя "300 соросят звучит очень красиво".

Депутат Дмитрий Черный сказал изданию "Страна", что он хоть сейчас выгнал бы "лишних" депутатов.

"На сайте Верховной рады есть статистика посещений, вот первых 150 снизу можно смело минусовать", - заявил он.

Другие опрошенные депутаты высказывались осторожно, мол, всех выбирал народ, поэтому они не вправе ни на кого указывать. Правда, не постеснялся Дубинский.

"Очевидно, что многие люди интеллектуально не дотягивают до статуса народного депутата. Если говорить о неэффективности отдельных фракций, то "Голос" – это вообще не фракция, а не пойми что", - отметил он.

Политологи тоже не в восторге от сокращения Рады. Политолог Алексей Якубин полагает, что это делается для усиления контроля над Радой.

"Мотивация такова: чем меньше депутатов, тем проще их контролировать. Каждый депутат - это определенный ресурс, теневые кассы. Меньше депутатов - меньше проблем", - сказал он.

Политолог Руслан Бортник пишет, что число депутатов сокращать нужно, но в конституцию записывать не конкретную цифру, а норму представительства, например 1 депутат на 100 тыс. избирателей. То есть при сокращении населения и Рада будет уменьшаться. Он также против пропорциональной системы, которая уже была на Украине, но улучшения сама по себе не дала. И советует депутатам начинать прямо с себя, а не со следующего парламента.

Политолог Андрей Смолий пишет, что Раду вообще можно уменьшить до одного человека, чтобы было легче его контролировать. Он уверен, что с сокращением парламента возрастет влияние на него олигархов.

"Чем меньше депутатов – тем больше контроля олигархов. На Украине исчезает парламентаризм. Его пытаются выжать не только на определенный период, но и на долгие годы, чтобы духу демократии на Украине не было", - написал Смолий.

При этом сокращение Рады в сентябре поддерживало более 90% украинцев.

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Рада проголосовала за сокращение числа депутатов

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Теги: Украина, Верховная рада



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