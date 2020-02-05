17 Августа 2020
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Образование Челябинская область
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

Директор школы в закрытом городе Южного Урала, где подростки планировали "колумбайн", написала заявление на увольнение

В школе №125 с углубленным изучением математики города Снежинска меняется руководство.

Напомним, в январе этого года стало известно, что два 14-летних ученика готовили теракт в этой школе. Силовики вовремя среагировали - им рассказали о планах ребят родители одноклассников. Придя с обысками домой к подросткам, силовики нашли у них самодельную взрывчатку.

После этой истории директор школы Валентина Овсянникова, которая отдала сфере образования четверть века, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

"Да, заявление есть, но оно пока не подписано", - рассказали Накануне.RU в школе по телефону.

Пока и.о. директора назначена Наталья Лазуренко, которая работала в должности заместителя Овсянниковой по начальной школе.

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Директор школы в закрытом городе Южного Урала, где подростки планировали "колумбайн", написала заявление на увольнение

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Теги: Снежинск, теракт, школа, ученики, подростки, Наталья Лазуренко, Валентина Овсянникова



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Ранее 23.01.2020 20:07 Мск В закрытом городе на Южном Урале подростки готовились взорвать школу

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