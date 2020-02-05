Зима еще не кончилась: Уральский гидрометцентр рассказал о причинах погодных аномалий в области

За последние полторы недели жители Свердловской области наблюдали изменение климата, сопровождавшееся резким похолоданием и морозным воздухом. Особенно было непривычно наблюдать такую погоду после теплых декабрьских праздников, когда, казалось бы, зимние заморозки обошли область стороной.

Сегодня жителей уральцев удивила новая аномалия: оттепель после почти недельного мороза. Однако, как сообщили Накануне.RU в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такого рода явления вполне характерны для зимы. В данном случае, изменение погоды на территории Свердловской области связаны с циклоном, маршрут которого проходит через территорию Урала. Так, теплые воздушные массы прибыли к нам с районов Средиземноморья и направляются Северо-Запад Сибири

В следующие 4-5 дней температура воздуха снова понизится до минус 10-16 градусов Цельсия, а уже в ближайшие сутки показатель термометра опустится до минус 8-13. На севере области температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов. По заверениям Уральского гидрометцентра, зима еще не кончилась.

В остальном же, в феврале, по прогнозу гидрометцентра России ожидается умеренная погода, на 2-3 градуса выше устоявшейся нормы.