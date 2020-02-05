Школьницу из Ноябрьска госпитализировали с подозрением на коронавирус

На Ямале госпитализировали школьницу из Ноябрьска с подозрением на коронавирус. По предварительным данным, девочка вместе с семьей посещала одну из азиатских стран и ей стало плохо во время перелета.

В пресс-службе окружного Роспотребнадзора Накануне.RU сообщили, что ребенок был госпитализирован 4 февраля с предварительным диагнозом ОРВИ. Биоматериалы от заболевшей направлены в Тюменский НИИ краевой и инфекционной патологии, а также в научный центр "Вектор" Новосибирска - туда направляют анализы всех пациентов, у которых подозревают коронавирус.

Предполагается, что результаты обследования станут известны 8 февраля. Состояние школьницы удовлетворительное, жалоб нет. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что контролируют ситуацию и принимают все меры по недопущению распространения инфекции.

Школа №8 Ноябрьска с сегодняшнего дня на две недели переведена на дистанционное обучение.

Отметим, что в Тюмени - как в одном из городов России, где официально был зарегистрирован случай коронавируса, организована зона карантина - туда доставляют всех туристов из КНР. Пока сообщается, что среди них нет заболевших: в дороге людей сопровождали военные врачи, вирусологи. 14 дней эвакуированным предстоит провести в санатории.