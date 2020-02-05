17 Августа 2020
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Экономика В России Москва
(2012) | Фото:

В России осталось 800 телеканалов, которые хотят продолжать вещать в аналоге – Минкомсвязи

Замминистра Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказал, что в России остается порядка 800 телеканалов, которые готовы продолжать вещать в аналоге. "1400 передатчиков у них есть, в августе мы будем рассматривать возможность продления их работы. Наша позиция такая: те каналы, которые хотят продолжать вещать в аналоге, должны иметь возможность это делать, пока хотят и пока у них есть деньги", - рассказал чиновник на расширенном заседании комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи с участием Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева.

Волин также прокомментировал создание третьего цифрового мультиплекса. По его словам, для появления такого мультиплекса каналов нужны телеканалы, у которых наберется контент на полноценное вещание в цифре, передает корреспондент Накануне.RU.

Замминистра рассказал и о работе по проекту "22 кнопка", который даст доступ в первые два мультиплекса региональным и муниципальным телеканалам. Чтобы попасть в мультиплекс, канал должен производить не менее 75% национальной продукции и не менее 20% от общего времени вещания телеканала должны занимать программы, освещающие вопросы местного значения. В каждом муниципалитете предложено определить одни муниципальный общедоступный канал. Волин рассказал, что в ближайшее время вместе с Роскомнадзором ведомство начнет конкурс для региональных телеканалов. "От больших городов к малым пойдем. Сначала обеспечим "22 кнопку" в миллионниках", - сказал чиновник, добавив, что не во всех регионах есть конкуренция полноценному информационному вещанию ВГТРК.

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В России осталось 800 телеканалов, которые хотят продолжать вещать в аналоге – Минкомсвязи

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Теги: аналоговое вещание, цифровые мультиплексы, алексей волин



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