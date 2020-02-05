17 Августа 2020
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Общество Свердловская область
полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

В свердловской ГИБДД призвали водителей ограничить поездки: вечером дороги превратятся в каток

В ГИБДД Свердловской области рекомендуют водителям ограничить поездки на личном транспорте.

Как сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции, сегодня, 5 февраля, в вечерние часы прогнозируется понижение температуры до минусовых значений, в связи с чем на дорогах станет очень скользко. Также возможны осадки в виде снега и усиление ветра.

"Из-за выпадения снега и отрицательных температур на автодорогах возможно образование наката и заносов, а также ухудшение видимости. Неблагоприятные условия могут спровоцировать всплеск числа дорожно-транспортных происшествий и затруднения движения, особенно в городской черте", - отмечают в ГИБДД.

Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует водителям, особенно не имеющим достаточного опыта, отказаться от поездок на личных автомобилях. Также в ведомстве советуют автовладельцам по возможности перенести поездки в другие города и регионы на более благоприятное время.

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В свердловской ГИБДД призвали водителей ограничить поездки: вечером дороги превратятся в каток

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Теги: ГИБДД, поездки, водители



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