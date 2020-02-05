ЦБ выявил новую схему работы "черных" кредиторов

Банк России предупредил о новой мошеннической схеме нелегальных кредиторов.

Суть заключается в том, что физическому лицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, после чего кредитор исчезает, и долгое время должнику некому выплачивать деньги. При этом по условиям договора процентная ставка может расти, в результате чего задолженность быстро увеличивается.

Через какое-то время кредитор внезапно подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу, сообщает "Российская газета".

Ранее в четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов.

Людей убеждали в том, что за вознаграждение фирма гарантирует одобрение банком кредита на необходимую сумму. В группе было 16 человек, роли между ними были четко распределены. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшие, в основном, - жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей.