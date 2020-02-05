Челябинцы удирали от курганских полицейских с мертвой косулей в багажнике

В Курганской области ночью 4 февраля задержали жителей Южного Урала.

Полицейские заметили "легковушку" на территории Петропавловского охотничьего хозяйства Катайского района, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Увидев полицейских, машина начала двигаться в сторону Челябинской области. Злоумышленников удалось задержать в селе Русская Теча. В багажнике машины нашли тушу мертвой косули, нож, оружие и патроны.

Причиненный ущерб от действий злоумышленников составил 40 тыс. руб.

Сейчас возбуждено уголовное дело.