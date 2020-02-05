Челябинцы удирали от курганских полицейских с мертвой косулей в багажнике
В Курганской области ночью 4 февраля задержали жителей Южного Урала.
Полицейские заметили "легковушку" на территории Петропавловского охотничьего хозяйства Катайского района, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.
Увидев полицейских, машина начала двигаться в сторону Челябинской области. Злоумышленников удалось задержать в селе Русская Теча. В багажнике машины нашли тушу мертвой косули, нож, оружие и патроны.
Причиненный ущерб от действий злоумышленников составил 40 тыс. руб.
Сейчас возбуждено уголовное дело.