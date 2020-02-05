Туристов, эвакуированных из Китая в Тюмень, отправили к месту карантина

Из тюменского аэропорта "Рощино" выехали пассажиры самолета воздушно-космических сил РФ, который доставил туристов из Китая на карантин, передает корреспондент Накануне.RU.

Оперативный штаб по предотвращению распространения вируса сообщает, что пассажиры выехали из аэропорта Рощино в тюменский реабилитационный центр. Началась обработка самолета.

Представитель Роспотребнадзора рассказал журналистам, что после того, как санврачи поднялись на борт, пассажиров спросили о том, есть ли жалобы на здоровье. Их не последовало. Бесконтактное измерение температуры пассажиров показало, что все показатели в норме.