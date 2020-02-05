Сотрудники "Скорой помощи" в Сатке вышли на массовый пикет из-за низкой зарплаты

В Сатке (Челябинская область) сотрудники станции "Скорой помощи" вышли на пикет из-за снижения заработной платы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в акции протеста принимают участие порядка 50 человек. Медработники требуют достойной оплаты труда и возвращения доплат за стаж и ночные смены.

Напомним, в сентябре 2019 года работники "Скорой помощи" Сатки уже жаловались на низкую заработную плату. Однако рабочая группа минздрава не установила снижения уровня зарплаты медиков. Ранее устроили пикет из-за низких зарплат сотрудники "Скорой помощи" в Магнитогорске.