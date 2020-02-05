17 Августа 2020
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Общество В России
(2004) |

Коронавирус может стать причиной дефицита чеснока в России

Вспышка коронавируса в Китае может вызвать дефицит чеснока в России. К такому выводу пришли специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ), пишут "Ведомости".

Отмечается, что почти 80% экспорта чеснока, который широко используется населением для профилактики простудных заболеваний, направляется из Китая. Однако на фоне коронавируса российские продавцы отказываются закупать продукты из КНР.

Кроме чеснока подобная участь может ожидать цитрусовые, замороженную рыбу, лук репчатый и томаты.

Ранее в регионах Дальнего Востока начался рост цен на фрукты и овощи в связи с закрытием границ с Китаем. В Приморском крае начались перебои с поставками овощей. Рынки Владивостока и других городов Приморья быстро опустели после закрытия границ с КНР.

В Забайкальском крае сообщили, что запаса овощей и фруктов хватит, в среднем, на две недели. Забайкальские власти намерены оказать поддержку торговым сетям для заключения контрактов с поставщиками из Новосибирска, Иркутска, Средней Азии,

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Коронавирус может стать причиной дефицита чеснока в России

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Теги: коронавирус, чеснок, китай



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Ранее 26.02.2020 03:39 Мск Чеснок в России подорожал из-за коронавируса

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