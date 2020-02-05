17 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
нижний тагил уралвагонзавод увз (2014) | Фото: Накануне.ru

Суд вынес суровые приговоры похитителям стратегически важных материалов с "Уралвагонзавода"

Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор в отношении участников группы, которые в 2016-2017 годах совершали хищения товарно-материальных ценностей с территории "Уралвагонзавода".

Как сообщили Накануне.RU в городском МУ МВД, в 2016 году местный криминальный авторитет создал в Нижнем Тагиле преступное сообщество, куда было вовлечено 22 человека, в том числе 12 действующих сотрудников предприятия – работников цехов, крановщиков и машинистов тепловозов. Некоторые из них имели криминальное прошлое.

Злоумышленники совершали кражи стратегически важных материалов, используемых в производстве оборонного и промышленного назначения. Затем похищенное перевозили на большегрузах в Екатеринбург, где и сбывали.

завод, рабочий, Уралвагонзавод, УВЗ(2019)|Фото: Накануне.RU

В августе 2017 года воры были задержаны на месте преступления с похищенным имуществом. Их главаря позже "взяли" в Екатеринбурге на съемной квартире. Часть похищенного удалось вернуть на предприятие.

Всего участникам преступного сообщества вменялось 13 эпизодов краж. Общий ущерб от их противоправной деятельности составил свыше 15 млн рублей, а объем уголовного дела - 113 томов.

На скамье подсудимых оказались 18 членов банды. Суд назначил им тюремные сроки от 5 до 15 лет и приговорил к крупным денежным штрафам. Некоторые отделались условным наказанием.

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Суд вынес суровые приговоры похитителям стратегически важных материалов с "Уралвагонзавода"

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Теги: Уралвагонзавод, хищения, суд, приговор



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