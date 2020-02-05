Ешь ананасы, рябчиков жуй: цены на люкс в Москве признаны одними из самых доступных в мире

Москва оказалась одним из самых доступных городов мира по стоимости люксовых товаров и услуг. Исследование швейцарского банка Julius Baer проводилось в 28 мегаполисах. Российская столица заняла в рейтинге 23 место, передает РБК.

Аналитики Julius Baer исследовали цены на 20 категорий люксовых товаров и услуг, которые покупают себе хайнеты (high-net-worth individuals), — как правило, к ним относят людей с состоянием более $1 млн без учета стоимости основного места жительства. Учитывались как цены на часы Rolex и сумочки Dior, так и на дорогое вино и организацию свадебного банкета.

Самыми дорогими городами для миллионеров, по версии Julius Baer, стали Гонконг, Шанхай и Токио. Доступнее всего миллионерам оказалось жить в Мумбае, Йоханнесбурге и Франкфурте.

Москва стала одним из самых доступных городов, поскольку в целом большинство товаров и услуг люксового сегмента в российской столице дешевле, чем в других мировых мегаполисах. В двух категориях Москва оказалась самым доступным городом — в российской столице дешевле всего купить пианино от легендарного производителя Steinway & Sons и сделать лазерную коррекцию зрения.

В Москве также ниже, чем в среднем по 28 городам, цены на персональные спортивные тренировки и инъекции ботокса для разглаживания мимических морщин вокруг глаз. Стоимость инъекций ботокса против "гусиных лапок" составляет, по данным Julius Baer, в Москве $91, то есть около 5,7 тыс. руб. Дешевле только в Стамбуле — $79.