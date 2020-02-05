За свою халатность коммунальные службы Нижнего Тагила выплатят четырехлетнему мальчику 70 тыс. руб.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила обязал коммунальные службы города выплатить компенсацию за моральный вред четырехлетнему мальчику в размере 70 тыс. руб. Ребенок провалился в проем между подъездным окном и площадкой, не оборудованный заградительными решетками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, инцидент произошел в марте 2019 г. Мальчик четырех лет в собственном доме провалился в проем между площадкой и подъездным окном. Упав с третьего этажа, ребенок приземлился на бетонный пол второго. В детскую городскую больницу четырехлетний мальчик приехал с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

По заверениям матери ребенка, ранее она уже обращалась к коммунальным службам, предоставляя подписи жильцов о требовании проведения ремонта внутри подъезда во избежание несчастных случаев.

Теперь коммунальным службам дома необходимо выплатить 70 тыс. руб. компенсации морального вреда. При этом ООО "УК"Тагил-Сити" настаивала на том, что причиной ЧП стала халатность матери.