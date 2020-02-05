Певицу Славу возмутили ямальские дороги: "У меня три раза вылетел позвоночник и влетел обратно!"

Певица Слава, побывав на гастролях в Надыме и Новом Уренгое, пришла в ужас от местных дорог. В своем Instagram она разместила видеоролик, в котором весьма эмоционально и с матом описывает свое путешествие, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы ехали из Нового Уренгоя в Надым, это всего лишь 260 км дороги. По дороге. Если можно сказать, что это дорога... Это просто ...! Это не дорога, а ад! Это бетонка, на которой у меня три раза вылетел позвоночник и влетел обратно. Слава Богу, что он влетел! Мой помощник Николай 30 раз ударился головой о потолок", - высказалась знаменитость, отметив при этом, что они съездили один раз, а другие люди вынуждены передвигаться по ней туда и обратно по 100 тыс. раз.

"Богатейшие люди, богатейшее место, где добывается уголь, газ, нефть и все остальное, ездят по таким дебильным дорогам. Это бесит!" - высказалась певица.

Также она отметила, что вместо того, чтобы ставить "сраные светящиеся деревья" в Москве "для красоты" лучше бы сделали людям дороги.

В пресс-службе ямальского правительства заявление знаменитости пока никак не прокомментировали. Отметим, что большинство интернет-пользователей певицу поддержали.

"Не вздумай Настя в Губкинский или в Когалым по дороге ехать, вообще без головы и позвоночника останешься", "Это ты еще в городе Волгодонске Ростовской области не была!" - пишут в комментариях люди.