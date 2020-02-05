17 Августа 2020
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Российский лоукостер «Победа», самолет (2015) | Фото: Марина Лысцева/ТАСС

"Победа" опровергла информацию о непредоставлении места повышенного комфорта ветерану

Лоукостер "Победа" опроверг информацию о непредоставлении 90-летнему ветерану Великой Отечественной войны места повышенного комфорта из-за перевеса его багажа.

Ранее СМИ сообщили, что ветерана сначала не пускали на посадку рейса Казань-Сочи из-за перегруза в 100 грамм, а затем ему не позволили сесть на заранее купленные места повышенной комфортности.

В пресс-службе "Победы" пояснили, что выбранное мужчиной кресло расположено у эвакуационного выхода.

"По принятым мировым стандартам безопасности, возле эвакуационных выходов не размещаются клиенты, которые в случае эвакуации не смогут оказать необходимого содействия экипажу", - заявляет авиакомпания. За услугу "Выбор места" клиенту оформлен возврат денежных средств, отмечает "Победа".

Лоукостер намерен обратиться в суд на СМИ из-за "искаженной информации, причинившей репутационный ущерб компании".

Напомним, в конце августа в СМИ и соцсетях появилось видео, снятое у гейта аэропорта Внуково через несколько минут после закрытия рейса на Чебоксары авиакомпании "Победа". Пассажирка заходится в истерике и с готовностью выбрасывает кладь, которая не поместилась в калибратор, умоляет сотрудниц регистрации пустить ее на рейс.

Авиакомпания позже объяснила, что во время регистрации пассажирка не соглашалась с правилами провоза ручной клади. Дело вызвало общественный резонанс, Роспотребнадзор начал проверку, а некоторые пользователи, например, православный священник из Екатеринбурга, неласково отзывались о "Победе". В компании назвали ситуацию "потребительским терроризмом".

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"Победа" опровергла информацию о непредоставлении места повышенного комфорта ветерану

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Теги: победа, ветеран, авиакомпания победа



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