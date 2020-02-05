Twitter будет маркировать фейковые и "опасные" сообщения

Twitter заявил о планах по маркировке фото, видео и другого контента, который сочтет "недостоверным". Об этом говорится в блоге соцсети.

Платформа провела масштабные исследования, в ходе которых выяснила, что 9 из 10 пользователей одобрят появление специальной маркировки рядом с публикациями, в чьей достоверности можно усомниться. При этом гораздо меньше пользователи поддерживают идею скрывать или удалять твиты, содержащие недостоверную информацию. Впрочем, таких все равно много: 55% пользователей соцсети в США согласны, чтобы администрация сети микроблогов удаляла фейки.

Twitter будет помечать сообщения, "которые могут причинить вред". Кроме того, будут помечаться сообщения фейковых СМИ. Оценивать степень опасности и фейковости контента администрация соцсети будет самостоятельно.