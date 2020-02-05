В Свердловской области будут госпитализировать каждого, у кого заподозрят коронавирус

Сегодня, 5 февраля, главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление "О введении ограничительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, в рамках данного документа предполагается незамедлительно изолировать и госпитализовать в медицинские организации больных и лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также контактировавших с ними людей.

Кроме этого, планируется провести изоляцию и непрерывное медицинское наблюдение за гражданами КНР, имеющих вид на жительство в России, при их возвращении из Китая; за лицами, возвращающимися из Китая, а также за контактными с теми, у кого заподозрили вирус. Изоляция будет длиться 14 дней с момента прибытия или прерывания контакта.

Как добавили в свердловском Роспотребнадзоре, по данным на 5 февраля проведено обследование 18 человек, вернувшихся из Китая, у которых в течение двух недель после приезда проявились симптомы ОРВИ. Как уточнили в ведомстве, все результаты исследований - отрицательные.

Напомним, ранее в областном Минздраве заявляли, что прибывших из Китая не будут класть в больницы с подозрением на коронавирус.