Бывший бухгалтер Курганской сельхозакадемии сядет в тюрьму за присвоение средств вуза

Бывшему старшему бухгалтеру-кассиру Курганской сельхозакадемии имени Мальцева дали два года в колонии общего режима за присвоение денег вуза.

Женщина на протяжении почти двух лет вносила в бухгалтерскую отчетность несоответствующие действительности операции с наличными деньгами, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Всего кассирша похитила почти 3 млн руб.

Суд также удовлетворил иск представителя потерпевшего, взыскав с осужденной более 2,5 млн руб. 400 тыс. руб. женщина отдала сама.