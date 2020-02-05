17 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
КГСХА (2019) | Фото:Накануне.RU

Бывший бухгалтер Курганской сельхозакадемии сядет в тюрьму за присвоение средств вуза

Бывшему старшему бухгалтеру-кассиру Курганской сельхозакадемии имени Мальцева дали два года в колонии общего режима за присвоение денег вуза.

Женщина на протяжении почти двух лет вносила в бухгалтерскую отчетность несоответствующие действительности операции с наличными деньгами, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Всего кассирша похитила почти 3 млн руб.

Суд также удовлетворил иск представителя потерпевшего, взыскав с осужденной более 2,5 млн руб. 400 тыс. руб. женщина отдала сама.

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Бывший бухгалтер Курганской сельхозакадемии сядет в тюрьму за присвоение средств вуза

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Теги: КГСХА, вуз, бухгалтер, присвоение, полиция, уголовное дело



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