17 Августа 2020
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Общество Челябинская область Уральский ФО В России
мат, нецензурная лексика (2013) | Фото:

"Макарошки" наоборот: на Южном Урале публично оскорбить мэра "стоит" 7 тыс. рублей

В Челябинской области мировой судья участка № 1 Катав-Ивановска вынесла первый приговор по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Виновной в оскорблении главы села Серпиевка признана местная жительница, в виде наказания ей назначен штраф в 7 тыс. руб., приговор пока не вступил в законную силу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в июле 2019 года на открытии в Серпиевке военно-патриотического лагеря "Десантник", на мероприятии присутствовало не менее 100 человек, включая главу села и будущую нарушительницу. Женщина публично и в нецензурной форме высказалась о работе местного мэра, тем самым, цитируем, "унизила честь и достоинство представителя муниципальной власти и подорвала его авторитет как главы сельского поселения при исполнении должностных обязанностей".

Вариант статьи 319 УК России был принят в числе поправок к законодательству весной прошлого года и предусматривает в том числе принудительную блокировку интернет-ресурсов с оскорбительным контентом. В свою очередь, участились случаи оскорбления чиновниками граждан, на что обратил внимание президент Владимир Путин, заявивший недавно, что "их (чиновников и представителей власти) нужно наказывать строже за проявление хамства по отношению к гражданам".

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"Макарошки" наоборот: на Южном Урале публично оскорбить мэра "стоит" 7 тыс. рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Оскорбление представителя власти, штраф



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