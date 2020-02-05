"Макарошки" наоборот: на Южном Урале публично оскорбить мэра "стоит" 7 тыс. рублей

В Челябинской области мировой судья участка № 1 Катав-Ивановска вынесла первый приговор по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Виновной в оскорблении главы села Серпиевка признана местная жительница, в виде наказания ей назначен штраф в 7 тыс. руб., приговор пока не вступил в законную силу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в июле 2019 года на открытии в Серпиевке военно-патриотического лагеря "Десантник", на мероприятии присутствовало не менее 100 человек, включая главу села и будущую нарушительницу. Женщина публично и в нецензурной форме высказалась о работе местного мэра, тем самым, цитируем, "унизила честь и достоинство представителя муниципальной власти и подорвала его авторитет как главы сельского поселения при исполнении должностных обязанностей".

Вариант статьи 319 УК России был принят в числе поправок к законодательству весной прошлого года и предусматривает в том числе принудительную блокировку интернет-ресурсов с оскорбительным контентом. В свою очередь, участились случаи оскорбления чиновниками граждан, на что обратил внимание президент Владимир Путин, заявивший недавно, что "их (чиновников и представителей власти) нужно наказывать строже за проявление хамства по отношению к гражданам".