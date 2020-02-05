Начинается строительство моста через Нижнетагильский пруд

Во вторник, 4 февраля, была подписана дорожная карта по строительству моста через Нижнетагильский пруд.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, свои подписи под документом поставили директор нижнетагильской службы заказчика городского хозяйства Борис Моров и генеральный директор компании-подрядчика выполнения строительных работ "АльмакорГруп" Алексей Афонский.

Подписание дорожной карты фактически дало старт строительным работам на месте возведения моста. Уже в феврале подрядчик приступит к подготовке техники и площадки.

Напомним, контракт на строительство моста через Тагильский пруд был официально заключен в середине января. Его стоимость составила около 4 млрд рублей.