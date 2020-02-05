Управкомпания "Новая волна Курган" бросила жильцов дома на произвол судьбы

Прокуратура внесла представление руководству управляющей компании "Новая волна Курган" за безответственное отношение к жильцам дома №7 на улице Блюхера.

Установлено, что жильцы дома на общем собрании приняли решение утеплить торцы здания, замазать межподъездные швы, реконструировать крыльца, установить козырьки над входами в подъезды, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Также были утверждены сметы на эти работы и найден подрядчик. Однако в управкомпании "Новая волна Курган" решили плюнуть на жильцов и не заключать договор с подрядчиком. Соответственно, работы до сих пор не выполнены.

"Управляющая компания при управлении указанным многоквартирным домом не выполнило возложенные законодательством обязанности по качественному содержанию и обслуживанию дома", - добавили в надзорном ведомстве.