Запаса овощей и фруктов в Забайкалье хватит на две недели

В Забайкальском крае запаса овощей и фруктов хватит, в среднем, на две недели. Таковы данные ситуационного центра по коронавирусу.

Напомним, ранее в регионах Дальнего Востока начался рост цен на фрукты и овощи в связи с закрытием границ с Китаем.

Забайкальские власти намерены оказать поддержку торговым сетям для заключения контрактов с поставщиками из Новосибирска, Иркутска, Средней Азии, а также помогать в организации железнодорожных перевозок.

Росздравнадзор края контролирует цены на важные лекарственные препараты, передает Regnum.

Ранее местные СМИ сообщили, что жители края, узнав о появлении зараженного коронавирусом, скупили все маски в аптеках Борзи, Краснокаменска, Шилки и Ясногорска. Аптеки Читы за неделю распродали трехгодичный запас медицинских масок.

1 февраля правительство Забайкалья поручило профильным ведомствам проверить стоимость противовирусных препаратов и медицинских масок в аптечных сетях региона, чтобы не допустить наценки на них. При этом заявляется, что дефицита по маскам и медикаментам нет, несмотря на ажиотажный спрос.