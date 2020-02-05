"Взрослые люди стряхнут с города прыгающих бесов, боящихся храмов": Чичерина "спрогнозировала" перспективы Екатеринбурга

Легендарный музыкант Юлия Чичерина ярко высказалась о своем родном Екатеринбурге, который сделал обладательницу "Золотого граммофона" популярной на всю страну. В разговоре с журналистом Накануне.RU певица выразила уверенность, что те, кто протестуют против строительства храмов, рано или поздно будут изгнаны из города взрослыми сильными людьми. Также Чичерина заявила о своей не принадлежности к уральской тусовке.

"Бываю, конечно, в Екатеринбурге. Это моя родина, просто я не в "светской уральской тусовке", и большую часть своего времени отдаю Донбассу, где часто встречаю земляков. Урал - опорный край державы, и когда понадобится, взрослые сильные люди стряхнут с города это кричащее, прыгающее бесовское меньшинство, боящееся храмов и мечтающее запановать, как деды некоторых из них - хуторяне-рагули, бежавшие в тыл от Великой Отечественной", - экспрессивно сказала Чичерина.

Напомним, в мае 2019 года люди вышли на протест против строительства храма в сквере у Театра драмы. В итоге власти и инвесторы отказались от возведения святыни на этой площадке.