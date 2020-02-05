На Южном Урале бывшую чиновницу осудили за взятку

В Челябинской области осудили бывшего первого зама главы Карталинского района.

Ее признали виновной в получении взятки, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Еще в 2015 году чиновница получила взятку в 40 тыс. руб. за оформление документов и покупку квартир в нескольких домах - она оказала помощь лицу в приобретении жилья в домах, которые были предназначены для расселения сирот.

В прошлом году ее осудили за превышение должностных полномочий, но она была оправдана. Дело было направлено на новое рассмотрение. В итоге, бывшей чиновнице назначили 5 лет лишения свободы условно и штраф в 80 тыс. руб.