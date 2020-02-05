17 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

В восьми районах Прикамья из-за гриппа и ОРВИ закрылись на карантин школы

В Прикамье с 5 февраля приостановлен образовательный процесс в школах Чайковского, Чернушинского, Краснокамского, Октябрьского, Осинского, Еловского, Уинского, Сивинского районов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Соответствующее решение принято в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников от семи до 14 лет. Пороговый уровень превышен на 44,3%. Пока карантин вводится на неделю.

Пермские школьники продолжают учиться как обычно - в краевой столице показатели заболеваемости среди школьников ниже, потому и основания для приостановки учебного процесс отсутствуют.

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В восьми районах Прикамья из-за гриппа и ОРВИ закрылись на карантин школы

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Теги: карантин, школы, грипп, орви



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