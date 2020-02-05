17 Августа 2020
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Общество В России
Юлия Чичерина (2020) | Фото: Личный архив Юлии Чичериной

"Ссыкливый частушечник". Певица Чичерина ответила Шнуру на критику партии Прилепина

Звезда российской рок-сцены Юлия Чичерина прокомментировала стихи лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова про новую партию писателя Захара Прилепина. Отметим, что питерский музыкант высмеял партию "За правду" в своем блоге в "Instagram". Там он опубликовал стихи, иронично назвав Прилепина "писателем-ментом".

"Там компашка, то что надо, // (Креативный элемент) // Ладная, как тачка Лада, // За рулем писатель — мент. // Едут, песни распевая. // Господи благослови! // Эх, дорожка фронтовая, // Вдоль дороги соловьи", - гласят строчки стихов.

Чичерина в интервью журналисту Накануне.RU назвала Шнура "ссыкливым частушечником". Но поблагодарила хайпующего исполнителя за рекламу. Певица высказала предположение, что Шнурову могли заплатить за эти стихи. И даже выразила надежду, что певец хорошо вставил себе зубы.

"Шнуров - откровенное алчное ссыкло, ему впору создавать партию корпоративщиков-офисников-алкашей, случайно скрещивающихся прямо у него на концертах по пьяни, независимо от пола и возраста. Может, ему и заплатили для рекламы новорожденной партии. Он сильно отрекламировал нас, отвечу ему: "Спасибо за рекламу, ссыкливый частушечник, надеюсь, ты вставил себе хорошие зубы, и они не выпадут от кокаина", - эмоционально высказалась рок-дива.

Полный текст интервью с рок-героиней читайте сегодня.

Отметим, что учредительный съезд партии "За правду" состоялся 1 февраля в Москве. Чичерина вошла в политсовет новой структуры.

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"Ссыкливый частушечник". Певица Чичерина ответила Шнуру на критику партии Прилепина

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Теги: Юлия Чичерина, Захар Прилепин, Сергей Шнуров, партия "За правду"



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