В Тюмени приземлился первый борт воздушно-космических сил с эвакуированными из Китая туристами

В тюменском аэропорту "Рощино" приземлился первый военный борт с эвакуированными из Китая туристами из России и стран СНГ, передает корреспондент Накануне.RU.

На его борту – 80 пассажиров. Их доставят в "Градостроитель", где в ближайшие 14 дней они будут находиться на карантине.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что место для карантина выбрано не случайно. Центр выбран потому, что из него невозможно распространение инфекции. Установлены ограждения, видеонаблюдение. Он оборудован собственными канализацией и камерой для дезинфекции.