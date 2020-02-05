За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД ужесточить уголовное наказание за невыплату заработной платы, пишет газета "Известия".

Специалистам предстоит изучить вопрос о том, стоит ли отнести действия, предусмотренные первой и второй частями ст. 145.1 УК к преступлениям средней тяжести, а те, о которых идет речь в третьей части, - к тяжким.

Если идея ужесточения наказания будет одобрена, то нарушителям закона может начать грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Министерстве юстиции предложили приравнять количество штрафов за задержку зарплаты к числу работников, которые ее не получили.

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.

Если Верховный суд согласится с логикой ведомства, то в последнем примере штраф увеличится до 50 миллионов рублей.