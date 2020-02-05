17 Августа 2020
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Общество В России Москва
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Мужчину, напавшего на Эллу Памфилову в ее доме, отправили на принудительное лечение

Суд вынес решение по делу о нападении на главу ЦИК РФ Эллу Панфилову в сентябре 2019 года. Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 162 УК РФ).

"Следствием и судом установлено, что запрещенное уголовным законом деяние совершено Ахадом Карабалаевым, находящимся с 2014 года на территории Российской Федерации без постоянных места жительства и источника дохода.

6 сентября 2019 года с целью хищения денежных средств и иных ценностей он проник в жилой дом Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Карабалаев был застигнут Эллой Памфиловой, которая оказала ему активное сопротивление, после чего нападавший скрылся с места преступления", - говорится в сообщении официального представителя СКР Светланы Петренко.

Эксперты посчитали, что в момент совершения нападения мужчина страдал хроническим психическим расстройством и "мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

Суд отправил нападавшего на принудительное лечение в психбольницу.

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Мужчину, напавшего на Эллу Памфилову в ее доме, отправили на принудительное лечение

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Теги: нападение на эллу памфилову, принудительное лечение, психбольница



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