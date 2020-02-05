Овечкин оформил хет-трик и установил новое личное достижение в НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новое личное достижение в Национальной хоккейной лиге.

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В сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелес Кингз" российский форвард оформил хет-трик. Сама игра завершилась со счетом 4:2 в пользу "столичных".

Благодаря этим трем шайбам Овечкин вышел на 37-е место по очкам (1268) за карьеру в НХЛ, превзойдя достижение Жана Рателля, набравшего 1267 очков. Любопытно, что при этом Рателль провел на 143 матча больше, чем Александр.

Абсолютный рекорд по очкам в НХЛ принадлежит легендарному Уэйну Гретцки (2857). Второе место занимает Яромир Ягр (1921), третье - Марк Мессье (1887).

Как сообщало Накануне.RU, в январе этого года Александр Овечкин вышел на шестое место по победным шайбам за всю историю НХЛ.