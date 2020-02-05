17 Августа 2020
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Общество В России Москва
Наталья Поклонская (2020) | Фото: t.me/poklonskaya_nv

Наталья Поклонская согласилась дать интервью Ксении Собчак: "Будет что обсудить нам, девочкам"

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская неожиданно легко согласилась дать интервью Ксении Собчак, отношения с которой у Натальи не всегда складывались просто.

А началось все с того, что Собчак оценила фотографии с новой фотосессии Поклонской, написав, что у депутата, видимо, "игривое настроение". Потом Ксению попросила взять под крыло "Героиня Татлера" – анонимный telegram-канал о светской жизни: "Ксения, возьмите же Наталью Поклонскую в любое из ваших шоу и организуйте ей по-настоящему хорошую фотосессию с настоящими фотографами и стилистами, а не этот ****** (ужас). Фактура-то хорошая!". На что телеведущая ответила: "Я кстати готова. Тем более что я делала с ней первое в ее жизни интервью...." (во всех цитатах авторские орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.). И вот уже об этом прознала сама Поклонская: "Ксения Собчак зовёт меня то ли на фотосессию, то ли на интервью А что? Ксения Анатольевна, предлагайте, я согласна. Мы давно не виделись, с самого крымского референдума. Думаю, будет что обсудить нам девочкам".

Наталья Поклонская|Фото: t.me/poklonskaya_nv

Несмотря на возникавшие позже разногласия, после первого интервью Поклонская действительно была о Собчак вполне положительного мнения. "Она (Собчак) очень приятная девушка, симпатичная. Все эти споры: кто красивее — это такая ерунда. Я не знаю, кто все это распространяет, но думаю, что Ксения — очень грамотный человек и не будет о таком говорить. Я не верю, что она что-то про меня сказала. Это очередная утка", - прокомментировала в 2016-м году Наталья одно из острых высказываний Ксении.

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Наталья Поклонская согласилась дать интервью Ксении Собчак: "Будет что обсудить нам, девочкам"

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Теги: ксения собчак, наталья поклонская, интервью, фотосессия



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