17 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
нож, кровь, улика (2018) | Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

На Среднем Урале мужчина напал на знакомого из-за ревности

Житель Камышловского района Свердловской области признан виновным в покушении на убийство, предусмотренным ч.3 ст.30, ч1 ст.105 УК РФ. Подсудимому назначили срок 6,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУСК России по Свердловской области, следствием и судом было установлено, что в сентябре прошлого года подсудимый выпивал с пострадавшим у себя дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый приревновал товарища к своей жене, после чего нанес ему два ножевых ранения в область спины. Пострадавший оказал активное сопротивление, выбил из руки нож и сбежал к родственникам.

Родные пострадавшего сообщили о нападении в полицию, после чего последняя прибыла на место преступления, где и обнаружила нападавшего. Как оказалось, мужчина и не пытался скрыться. После инцидента он выпил водки, покурил на крыльце и вернулся домой дожидаться полиции.

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На Среднем Урале мужчина напал на знакомого из-за ревности

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Теги: убийство, нож, ревность



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