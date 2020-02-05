17 Августа 2020
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тест-система для определения антигена коронавируса (2020) | Фото: правительство Забайкальского края

В Приморье от врачей сбежали туристы с подозрением на коронавирус

В Приморском крае с пункта пропуска, где у прибывших из Китая россиян взяли анализы на коронавирус, не дождавшись результатов, уехали два человека, имеющих признаки инфекции.

Туристов из города Фокино 1 февраля доставили в больницу, взяли анализы и настоятельно рекомендовали остаться в медучреждении до тех пор, пока не станут известны результаты.

Сначала они согласились остаться, однако позже за ними приехали родственники и увезли в Фокино, сообщает "Комсомольская правда".

Между тем, приморское управление Роспотребнадзора сообщает, что ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом в крае нет. Все случаи обследования дали отрицательный результат, передает Regnum.

Напомним, первый случай коронавируса был выявлен в Тюменской области - им заболела китайская студентка, прибывшая в Россию. Второй подтвержденный случай зафиксирован в Забайкалье. Оба граждане КНР, в настоящий момент они идут на поправку.

А ранее стало известно, что Тюменская область будет определена как зона карантина для граждан, возвращающихся в Россию из Китая. В регион привезут из Уханя десять граждан Белоруссии, троих граждан Казахстана и по одному гражданину Армении и Украины. Всего в списке на текущий момент 147 человек. После двухнедельного карантина иностранцев по их желанию отправят в другие страны.

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В Приморье от врачей сбежали туристы с подозрением на коронавирус

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Теги: приморский край, туристы, коронавирус



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